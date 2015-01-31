Сверстать 2 HTML-страницы с CSS

Есть магазин Kids-fantasy.ru. Нужна адаптация и кроссбраузерная верстка. На разных мониторах, на планшета,смартфонах. пропадает меню. Все сдвигается. Все не ровно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется сверстать 2 html-страницы из .JPG шаблонов.
1. Простая HTML-страница с соблюдением стилей, с возможностью адаптации под МОБ.У.
2. HTML-страница с соблюдением стилей и включает себя 3 вкладки в теле страницы. Перенос диаграм и красивых столбиков обязателен. По поводу вкладки 1, узнать дополнительно.
По доп. вопросам в личку.
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