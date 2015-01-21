Правка шаблона Joomla

Ищем 2 ступенчатые анимации на CSS: Первая: 1) Старт 2) Через заданное время после начала - появляется gif картинка 3) Через заданное время - картинка исчезает, появляется произвольный 4) так и остается по окончании анимации. Вторая: (проще) 1) Старт 2) Через ...