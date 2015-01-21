Нужны верстка в html+php или cms и скрипты

HTML-версткаЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Нужна верстка сайта в html+калькулятор и все формы в php или

в html + cms джумла или wp.

Нужно написать скрипты для этого же сайта, что бы на первом экране менялась картинка и текст в зависимости от того, что содержит utm-метка.

за верстку в html + все формы и калькулятор в cms или php + скрипт - 3000 р

PHPHTML
9 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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