Нужны верстка в html+php или cms и скрипты

Нужна верстка сайта в html+калькулятор и все формы в php или

в html + cms джумла или wp.

Нужно написать скрипты для этого же сайта, что бы на первом экране менялась картинка и текст в зависимости от того, что содержит utm-метка.

за верстку в html + все формы и калькулятор в cms или php + скрипт - 3000 р