Правки на сайт

Нужна верстка сайта в html+калькулятор и все формы в php или в html + cms джумла или wp. Нужно написать скрипты для этого же сайта, что бы на первом экране менялась картинка и текст ...
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Необходимо внести следующие правки.
1. Страницу отзывы (bleskavtomag.ru/otzivu), желательно сделать более компактной и удобной для восприятия посетителей. Для этого нужно поменять местами расположение текста отзыва, имени клиента и рейтинга, уменьшить расстояние между отзывами. Так же нужно переместить вверх название раздела.
2. На страницах карточек товара следует: изменить цвет стоимости и ссылки «написать отзыв», сократить описание товара, переместив часть контента (например: состав, меры предосторожности, способ применения и т.п.) на отдельные вкладки, как сделано на сайте м-видео. Возможной проблемой может стать, тот факт, что для разных карточек товаров эти вкладки могут не совпадать. Необходимо либо сделать «жесткую» привязку к контенту (потребуется одинаковый список вкладок для всех страниц карточек товара), либо «плавающие» вкладки (в зависимости от наполнения страницы, будет меняться количество вкладок).
3. На сегодняшний день, несмотря на то, что я создаю товар и задаю ему категорию и подкатегорию и получаю ссылку site.ru/category/podcategory/tovar, сайт автоматически создает ссылку site.ru/tovar. Это очень плохо, так как переходя по данной ссылке покупатель не видит полного пути к товару ("хлебные крошки"). А главное Яндекс проиндексировал именно такие страницы, а страницы с полным url'ом как я понял исключил, как дублирующие страницы, несмотря на то, что в файле sitemap.xml, который указан в панеле вебмастера, прописаны полные url'ы. Необходимо сделать так, чтобы товар открывался только с полным url'ом.
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