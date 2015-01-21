Верстка + Адаптация DLE

HTML-версткаЗакрыт8 заявок163 просмотра
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Требуется исполнитель для верстки несложного макета и адаптации под последнюю версию DLE.

Бюджет может варьироваться в случае оговоренных рабочих моментов.

9 лет назад
dotecom
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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