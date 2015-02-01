Верстка длинного лендинга

Сверстать простой лендинг Из скриптов только всплывающая форма ввода телефона Бюджет 1000 руб Макет прилепил можно писать на почту [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки до сегодняшнего вечера. На крайняк завтра утро.
Сам по себе лендинг длинный, но много повторяющихся моментов если вникнуть.
Макет из-за длинности лендинга большой по объему. Макет весит 861 мб. Поэтому откликаться тем у кого мало оперативной памяти наверное не стоит.
Вот сам jpeg макета https://www.dropbox.com/s/zda405atqac3xr1/11.jpg?dl=0
Кроссбраузерность от ие8+
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