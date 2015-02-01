Верстка длинного лендинга

Сроки до сегодняшнего вечера. На крайняк завтра утро.

Сам по себе лендинг длинный, но много повторяющихся моментов если вникнуть.

Макет из-за длинности лендинга большой по объему. Макет весит 861 мб. Поэтому откликаться тем у кого мало оперативной памяти наверное не стоит.

Вот сам jpeg макета https://www.dropbox.com/s/zda405atqac3xr1/11.jpg?dl=0

Кроссбраузерность от ие8+