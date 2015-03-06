Кроссбраузерная верстка шаблона для DLE

HTML-версткаЗавершен7 заявок303 просмотра
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Нужно сверстать шаблон и натянуть на DLE 10.2. Всего нужно сверстать 17 страниц (главная + 16 страниц на 70% идентичных главной). Дизайн простой, сложных элементов нет. Скриншот шаблона http://c2n.me/3azxwdE.png

Работу нужно выполнить за неделю. Оплата 10 000 рублей.

У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.

9 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$150
7 дней
Все отлично, рекомендую!
Все хорошо.Оплату получил моментально.рекомендую.
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