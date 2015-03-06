Кроссбраузерная верстка шаблона для DLE

Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки: http://yuistudio.ru/why-ad-bad/ - Главное меню - Правое плавающее меню - Блок Как увеличить конверсию (есть на сайте) - Блок Схема работы (есть на ...
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Нужно сверстать шаблон и натянуть на DLE 10.2. Всего нужно сверстать 17 страниц (главная + 16 страниц на 70% идентичных главной). Дизайн простой, сложных элементов нет. Скриншот шаблона http://c2n.me/3azxwdE.png
Работу нужно выполнить за неделю. Оплата 10 000 рублей.
У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.
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