Доверстать одностраничник

HTML-версткаЗакрыт3 заявки284 просмотра
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Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки:

http://yuistudio.ru/why-ad-bad/

- Главное меню

- Правое плавающее меню

- Блок Как увеличить конверсию (есть на сайте)

- Блок Схема работы (есть на сайте)

- Блок Что о нас говорят клиенты (есть на сайте)

- Блок Наши работы (есть на сайте)

Верстка адаптивная. Дизайна для мобильного варианта нет.

Мы предоставим:

- Небольшое ТЗ с требованиями

https://docs.google.com/document/d/1W1j7w2tPsM78zjT4DTF524L9qSfopbIISYF5B3EZRHY/edit?usp=sharing

- Дизайн макет в psd.

Исполнитель должен быть знаком и иметь опыт работы с технологиями:

- git

- twitter bootstrap

- less

Жду ваших предложений.

Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость, сроки и ссылки на подобные работы с использованием bootstrap.

9 лет назад
yuistudio
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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