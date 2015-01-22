Доверстать одностраничник

В компанию требуется front end разработчик для програмирования и верстки интерфейсов клиентской и административной частей интернет магазинов. Вакансия предполагает следующие обязанности: - Верстка динамичных интерфейсов, email шаблонов, сайтов, в т.ч. мобильных на основе Т.З. и дизайн прототипов; - ...
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Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки:
http://yuistudio.ru/why-ad-bad/
- Главное меню
- Правое плавающее меню
- Блок Как увеличить конверсию (есть на сайте)
- Блок Схема работы (есть на сайте)
- Блок Что о нас говорят клиенты (есть на сайте)
- Блок Наши работы (есть на сайте)
Верстка адаптивная. Дизайна для мобильного варианта нет.
Мы предоставим:
- Небольшое ТЗ с требованиями
https://docs.google.com/document/d/1W1j7w2tPsM78zjT4DTF524L9qSfopbIISYF5B3EZRHY/edit?usp=sharing
- Дизайн макет в psd.
Исполнитель должен быть знаком и иметь опыт работы с технологиями:
- git
- twitter bootstrap
- less
Жду ваших предложений.
Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость, сроки и ссылки на подобные работы с использованием bootstrap.
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