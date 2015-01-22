Доверстать одностраничник

Есть не до конца сверстанный лендинг, нужно сверстать (исправить, доверстать) некоторые его блоки:

http://yuistudio.ru/why-ad-bad/

- Главное меню

- Правое плавающее меню

- Блок Как увеличить конверсию (есть на сайте)

- Блок Схема работы (есть на сайте)

- Блок Что о нас говорят клиенты (есть на сайте)

- Блок Наши работы (есть на сайте)

Верстка адаптивная. Дизайна для мобильного варианта нет.

Мы предоставим:

- Небольшое ТЗ с требованиями

https://docs.google.com/document/d/1W1j7w2tPsM78zjT4DTF524L9qSfopbIISYF5B3EZRHY/edit?usp=sharing

- Дизайн макет в psd.

Исполнитель должен быть знаком и иметь опыт работы с технологиями:

- git

- twitter bootstrap

- less

Жду ваших предложений.

Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость, сроки и ссылки на подобные работы с использованием bootstrap.