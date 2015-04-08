Вёрстка нескольких проектов front-end

Сроки до сегодняшнего вечера. На крайняк завтра утро. Сам по себе лендинг длинный, но много повторяющихся моментов если вникнуть. Макет из-за длинности лендинга большой по объему. Макет весит 861 мб. Поэтому откликаться тем у кого мало оперативной ...
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Несколько месяцев назад, я нашёл Эдуарда на этом сервисе и доверил ему вёрстку трёх моих проектов: интернет магазин и несколько лендингов под него. Все сайты ещё находятся ещё на стадии разработки и опубликовать ссылки я не могу. Эдуард справился с работой на “отлично” и, по его просьбе, я создал персональный проект, что бы выполненная работа добавила ему очки рейтинга, а так же мой положительный отзыв.
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