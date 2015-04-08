Вёрстка нескольких проектов front-end

Несколько месяцев назад, я нашёл Эдуарда на этом сервисе и доверил ему вёрстку трёх моих проектов: интернет магазин и несколько лендингов под него. Все сайты ещё находятся ещё на стадии разработки и опубликовать ссылки я не могу. Эдуард справился с работой на “отлично” и, по его просьбе, я создал персональный проект, что бы выполненная работа добавила ему очки рейтинга, а так же мой положительный отзыв.