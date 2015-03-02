HTML код строительного калькулятора

В компанию требуется front end разработчик для програмирования и верстки интерфейсов клиентской и административной частей интернет магазинов. Вакансия предполагает следующие обязанности: - Верстка динамичных интерфейсов, email шаблонов, сайтов, в т.ч. мобильных на основе Т.З. и дизайн прототипов; - ...
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Добрый день.
Отделочной организации (сайт http://www.otdelka-remont.org/ на платформе wix.com) необходимо создать строительный калькулятор, подобный следующим:
http://stolichniy-master.ru/calculating/
http://www.remont-f.ru/service/repair_apartment/calculator.php
Интересуют сроки и стоимость работы?
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