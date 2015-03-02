HTML код строительного калькулятора

HTML-версткаЗавершен7 заявок375 просмотров
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Добрый день.

Отделочной организации (сайт http://www.otdelka-remont.org/ на платформе wix.com) необходимо создать строительный калькулятор, подобный следующим:

http://stolichniy-master.ru/calculating/

http://www.remont-f.ru/service/repair_apartment/calculator.php

Интересуют сроки и стоимость работы?

HTML
9 лет назад
Masterska9
Евгения 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$40
6 дней
Еще раз благодарю за хорошо выполненную работу! Сделал не только верстку калькулятора, но и всего сайта!!!! Все пожелания и недочеты исправлялись быстро. Сотрудничество было очень продуктивным.
Евгения отличный заказчик. Оплата была своевременной, всегда на связи. С постановкой задачи все в порядке. Рекомендую к сотрудничеству.
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