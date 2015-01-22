Верстка HTML + Smarty

Добрый день! На сайте под управлением Joomla необходимо поправить битые ссылки и некоторые ошибки. Подробности в тех.задании (см. вложение).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать шаблон отчета в Smarty (версия 3.х): HTML-таблица отчета с группировкой по мероприятиям (пример внешнего вида – в прилагаемом XLS-файле).
В прилагаемом архиве – готовый скрипт для отображения отчета и пример исходных данных.
Меняем – прилагаемый файл eventsales.tpl, другие файлы не трогаем.
Нужна только верстка под Smarty – никакого программирования, обработки данных и прочего не нужно!
Срок – не более 2 дней.
В заявке указывайте вашу цену за выполнение этой работы.
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