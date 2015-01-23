Перенос сайта с wix

Коллеги, добрый день!

Есть сайт, сделан он на конструкторе "wix". Его необходимо постранично перенести в html с сохранением адаптивности. Предполагаю что мне нужен хороший верстальщик способный:

1. Сверстать опираясь на текущий сайт

2. Сверстать крос браузерно и валидно (сайт должен пройти валидацию сервиса w3g)

3. Реализовать адаптивность сайта (под планшеты и мобильные устройства)

4. Выдать "чистый" код где стили и скрипты в файлах

5. Сделать все на div

Если я вас выберу эти 5 условий будут принципиальны при сдаче работы. Собственно сам сайт http://www.mosdent.info

Отклики хочу получить в виде ответа к заявке формата - время/деньги + пример адаптивной верстки которую вы делали. Все другие сообщения будут игнорироваться, цените мое и свое время.

Благодарю за внимание.