Ангоязычная версия сайта, фотогалерея и доработки на Modx

Надо сверстать лендинг во вложении макет страницы, чтобы определить объем работ - верстать через < div> - кроссобразерно (вкл. Сафари) - адаптировать под мобильные устройства - к странице прикрутить - форму подписки (скрипт уже готов) - счетчик обратного отсчета (скрипт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Техническое задание в приложении проекта.
Прошу указывать цену за всю работу и сроки исполнения.
Нужен специалист работающий с CMS Modx и способный сделать качественную верстку.
В личку не писать! Если меня заинтересует, напишу сам!
Всем спасибо! Удачи!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Приветствую Есть страница чата сайта знакомств http://m.dipbee.com/fr/dating/ch1/index4.php необходимо её преобразовать в дизайн этой страницы http://cldlr.com/?a=20102&c=50949&s1= Заменить цвета, подправить шрифты. поместить логотип. без фанатизма, но должно быть явное сходство стилей Заранее спасибо за предложения)HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Wordpress. Нужно, чтобы можно было на произвольной странице поставить шорткод и на этой странице появлялась возможность добавить отзыв (и выводились имеющиеся). Поля стандартные: 1) имя. фамилия 2) емейл (задействуя gravatar, чтобы фотка из емейла подтягивалась) 3) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть проект сайта на верстку. Необходима современная адаптивная кроссбраузерная валидная и т.д. и т.п. немного js, анимации ccs3 в общем профессиональная верстка дизайн-макетов. Если все устроит, буду рад сотрудничать постоянно. .psd вышлю после выбора исполнителя. Большая ...Завершен9 лет назад
Найти подобную готовую тему по цветовой гамме, либо создать самостоятельно, для Wordpress.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нуждаюсь в качественной адаптивной верстке. Вышлю макеты тем, чьи работы мне понравятся. Хотелось бы услышать среднюю стоимость работ за верстку странички.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать дизайн по нашим предпочтениям и сделать верстку посадочной страницы для сайта. Текст и предпочтения по дизайну в ТЗ. ЖДу ваших предложений по цене и срокам. Обязательно в заявке Ваше портфолио.HTML-верстка30 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Мне нужно сверстать простейший модуль «Произвольный HTML-код» на сайте Joomla. Более подробная информация относительно того, что мне нужно, находятся в ТЗ, которое прилагается к проекту. --------------------------------------------------------------------------------------------- Пожалуйста, оставляя ваши предложения, указывайте стоимость и сроки. Оплата работы ...Завершен9 лет назад
Требуется сверстать шаблон отчета в Smarty (версия 3.х): HTML-таблица отчета с группировкой по мероприятиям (пример внешнего вида – в прилагаемом XLS-файле). В прилагаемом архиве – готовый скрипт для отображения отчета и пример исходных данных. Меняем ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! На сайте под управлением Joomla необходимо поправить битые ссылки и некоторые ошибки. Подробности в тех.задании (см. вложение).Завершен9 лет назад