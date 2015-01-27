Верстка страницы

Коллеги, приветствую. Есть сайт на DLE. Вся разметка шаблона внесена в каждую новость, вместо того чтобы по человечески разместить это в шаблонах. Из-за этого с сайтом работать почти невозможно, все едет. Нужно сделать все как должно быть - ...