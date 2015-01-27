Верстка страницы

HTML-версткаЗавершен29 заявок345 просмотров
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Надо сверстать лендинг

во вложении макет страницы, чтобы определить объем работ

- верстать через

- кроссобразерно (вкл. Сафари)

- адаптировать под мобильные устройства

- к странице прикрутить

- форму подписки (скрипт уже готов)

- счетчик обратного отсчета (скрипт тоже готов)

- приделать плавающее меню в шапке

вот пример: http://millions.deyneko.com.ua (немного прокрутите вниз, чтобы появилось верхнее меню)

предлагайте стоимость и сроки

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 лет назад
$75
3 дня
Все сделанное качественно и вовремя. Учтены все правки и пожелания. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
хорошо поработали, понятная задача и оплата в срок
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