Нужно сделать онлайн оплату на WP

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки128 просмотров
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Нужно реализовать прием электронных платежей на WP

Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу

Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить?

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9 лет назад
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад