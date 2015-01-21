Нужно сделать онлайн оплату на WP

На сайте http://lad-banter.com/ нужно: 1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт 2 - добавить количество лайков и твитов %количество лайков% Shares на страницы, где ...
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Нужно реализовать прием электронных платежей на WP
Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу
Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить?
Оставляйте заявки с ценами и сроками!
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