Нужно сделать онлайн оплату на WP

Нужно реализовать прием электронных платежей на WP

Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу

Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить?

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