Небольшие доработки для Wordpress сайта

На сайте http://lad-banter.com/ нужно:

1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт

2 - добавить количество лайков и твитов %количество лайков% Shares на страницы, где выводятся посты - главную, страницу категории и http://lad-banter.com/new/, а также в блоки related posts

3 - сделать так, чтобы название поста было не более, чем 150 знаков на главной странице, страницах категории и странице http://lad-banter.com/new/