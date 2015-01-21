Небольшие доработки для Wordpress сайта

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок150 просмотров
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На сайте http://lad-banter.com/ нужно:

1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт

2 - добавить количество лайков и твитов %количество лайков% Shares на страницы, где выводятся посты - главную, страницу категории и http://lad-banter.com/new/, а также в блоки related posts

3 - сделать так, чтобы название поста было не более, чем 150 знаков на главной странице, страницах категории и странице http://lad-banter.com/new/

WordPress
9 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад