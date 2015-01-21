Срочно сайт на WP

Есть сайт на CMS ModX. И есть другой сайт конкурентов, нужно изменить структуру сайта, чтобы он стал как у конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на WP.
Можно по шаблону. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.
И к вечеру уже предоставить какой то результат.
Бюджет 5.000 рублей.
Сайт без функционала, почти. Сайт визитка.
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