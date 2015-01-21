Срочно сайт на WP

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок218 просмотров
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Необходимо сделать сайт на WP.

Можно по шаблону. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

И к вечеру уже предоставить какой то результат.

Бюджет 5.000 рублей.

Сайт без функционала, почти. Сайт визитка.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)