Подогнать модуль под DLE 10.4

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка94 просмотра
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Есть модуль Глоссария для DLE 5-8x нужно подогнать его под 10.4.... по сути он работает..но коряво. нужно подправить.

ТЗ в прикрепленном файле.

9 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад