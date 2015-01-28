Доработка функционала сайта на Magento

Есть модуль Глоссария для DLE 5-8x нужно подогнать его под 10.4.... по сути он работает..но коряво. нужно подправить. ТЗ в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - http://villagrazia.ua
Задачи:
1. Заголовок категории
Нужна возможность задавать в админке h1 категории отдельно от того названия, которое выводится в выпадающем меню.
2. Основное меню
Нужно поменять местами пункты меню в такой порядок:
Посуда
Текстиль
Декор интерьера
Мебель
Освещение
Пункт “Подарки на Новый год” нужно скрыть из меню, то есть ссылка http://villagrazia.ua/skidki должна быть рабочей, но недоступной из меню. Этот функционал нужно добавить в админку, чтобы администратор сам мог скрывать и отображать пункты меню.
По изменению порядка пунктов меню нужно написать инструкцию.
3. Блок просмотренных товаров
Вид блока просмотренных товаров, который размещен в сайдбаре всех страниц сайта, нужно изменить в точно таком же виде, как у сопутствующих товаров - добавить мини-картинки товара, цену, кнопку “добавить в корзину”. Пример - villagrazia.ua/ar-651-40-bludo.html.
Блок просмотренных товаров нужно разместить и на главную страницу на место блока товаров “Специальное предложение”. Товары в нем должны быть в точно таком же виде, как и “специальном предложении”. Сам блок “Специальное предложение” опустить ниже. Если просмотренных товаров нет, то блок выводиться не должен.
Просмотренные товары должны сохраняться и с предыдущих посещений сайта, а не только во время одной сессии.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать сайт на WP. Можно по шаблону. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. И к вечеру уже предоставить какой то результат. Бюджет 5.000 рублей. Сайт без функционала, почти. Сайт визитка.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на CMS ModX. И есть другой сайт конкурентов, нужно изменить структуру сайта, чтобы он стал как у конкурентов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать прием электронных платежей на WP Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить? Оставляйте заявки с ценами ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте http://lad-banter.com/ нужно: 1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт 2 - добавить количество лайков и твитов %количество лайков% Shares на страницы, где ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно установить такую тему на сайт http://www.cssigniter.com/demo2/?theme=vidiho#, настроитьСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый несложный сайт, необходимы консультации по его настройке и работе в админке.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт kids-fantasy Cms Simpla. Нужно установить Расширение функционала SimplaCMS Цвет и размер. Модуль уже куплен.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт www.kids-fantasy.ru Cms Simpla Хочу перейти на опенкарт. нужен перенос без потери дизайна, и товаровСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад