Доработка функционала сайта на Magento

Сайт - http://villagrazia.ua

Задачи:

1. Заголовок категории

Нужна возможность задавать в админке h1 категории отдельно от того названия, которое выводится в выпадающем меню.

2. Основное меню

Нужно поменять местами пункты меню в такой порядок:

Посуда

Текстиль

Декор интерьера

Мебель

Освещение

Пункт “Подарки на Новый год” нужно скрыть из меню, то есть ссылка http://villagrazia.ua/skidki должна быть рабочей, но недоступной из меню. Этот функционал нужно добавить в админку, чтобы администратор сам мог скрывать и отображать пункты меню.

По изменению порядка пунктов меню нужно написать инструкцию.

3. Блок просмотренных товаров

Вид блока просмотренных товаров, который размещен в сайдбаре всех страниц сайта, нужно изменить в точно таком же виде, как у сопутствующих товаров - добавить мини-картинки товара, цену, кнопку “добавить в корзину”. Пример - villagrazia.ua/ar-651-40-bludo.html.

Блок просмотренных товаров нужно разместить и на главную страницу на место блока товаров “Специальное предложение”. Товары в нем должны быть в точно таком же виде, как и “специальном предложении”. Сам блок “Специальное предложение” опустить ниже. Если просмотренных товаров нет, то блок выводиться не должен.

Просмотренные товары должны сохраняться и с предыдущих посещений сайта, а не только во время одной сессии.