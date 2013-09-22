- frameworks/cms: codeigniter/symfony2/magento/opencart;
- js-frameworks: jQuery;
- orm: Doctrine;
- template engine: Twig;
- front: html5/css3;
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Magento
Спасибо, работа сделана оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Приятно работать. Четкая постановка задачи, оперативная проверка и оплата. Рекомендую!
$60
10 баллов
12 лет назад
Отлично!!! больше, чем рассчитывал. Феноменальный стиль программирования.
Ответный отзыв
Своевременная оплата, четко сформулированные задания, быстрые ответы на уточняющие вопросы, лёгок в общении. Было приятно работать. Рекомендую.)
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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