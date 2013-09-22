vasileuski_dzmit

Дмитрий vasileuski_dzmit

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
  • frameworks/cms: codeigniter/symfony2/magento/opencart;
  • js-frameworks: jQuery;
  • orm: Doctrine;
  • template engine: Twig;
  • front: html5/css3;

Отзывы заказчиков

Talar
Алла 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Доработка функционала сайта на Magento
Magento
Спасибо, работа сделана оперативно и качественно.
Приятно работать. Четкая постановка задачи, оперативная проверка и оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
upas
52 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Доработка поиска, новостей,"наложенного платежа"
Отлично!!! больше, чем рассчитывал. Феноменальный стиль программирования.
Своевременная оплата, четко сформулированные задания, быстрые ответы на уточняющие вопросы, лёгок в общении. Было приятно работать. Рекомендую.)
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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