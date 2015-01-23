Редактировать шаблон материалов к2

$60
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок136 просмотров
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Редактировать шаблон материалов к2 категорий:

чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так

слева изображение справа заголовок, инфо текст

модуль входа/регистрации:

на сайте нужно починить вход на сайт -выдает ошибку (возможно починить легче простого)

потому и и красиво оформить с иконками и шриштом и на шапке разместить

9 лет назад
polh289
34 годаБельгия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
web-boom
Михаил 
42 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$60
2 дня
Все качественно выполнено+ помощь в выявленных недостатках,много узнал о возможностях и ограничениях моего движка-шаблона . Исполнитель знает своё дело, спокойный, отзывчивый, учитывает пожелания клиента. Сотрудничество оставило только положительные эмоции,приятно работать с такими людьми.Рекомендую!
Приятно сотрудничать с хорошими людьми. Четкое задание, оплата без задержек. Только положительные эмоции. Однозначно рекомендую!!!
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