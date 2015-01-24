Вебасист - ощибка записи картинки

$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, появилась ошибка записи картинки товара на СИМС Вебасист.

Джипек не пишет, ПНГ иногда. Диск не переполнен, права доступа стоят 777.

Картинка прилагается

9 лет назад
Nail2
Наиль 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mrbarabash
Андрей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Рекомендую! Нашел в чем была ошибка записи картинок. Исправил) Спасибо!
Рекомендую Наиля, работа сделана - оплата произведена.
  • Похожие заказы

  • Доработка функционала сайта на Magento

    Сайт - http://villagrazia.ua Задачи: 1. Заголовок категории Нужна возможность задавать в админке h1 категории отдельно от того названия, которое выводится в выпадающем меню. 2. Основное меню Нужно поменять местами пункты меню в такой порядок: Посуда Текстиль Декор интерьера Мебель Освещение Пункт “Подарки на Новый год” ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить код Wordpress

    При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Срочно сайт на WP

    Необходимо сделать сайт на WP. Можно по шаблону. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. И к вечеру уже предоставить какой то результат. Бюджет 5.000 рублей. Сайт без функционала, почти. Сайт визитка.

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать онлайн оплату на WP

    Нужно реализовать прием электронных платежей на WP Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить? Оставляйте заявки с ценами ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшие доработки для Wordpress сайта

    На сайте http://lad-banter.com/ нужно: 1 - сделать темплейт страницы, на которой будут выводиться последние посты и контент страницы, для которой будет использоваться этот темплейт 2 - добавить количество лайков и твитов %количество лайков% Shares на страницы, где ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад