WP сайт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка157 просмотров
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http://mtservice.ru/apple/phones/apple-iphone-4.html

пример сайта. Нужно по стилю и дизайну примерно такойже.

Нужно подобрать похожий шаблон и сделать сайт на WP.

Из функционала только поиск моделей телфона.

Бюджет 5.000 рублей. Оставляйте заявки кто готов приступить.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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