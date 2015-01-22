Необходимо сделать сайт визитку. Оставляйте заявки кто готов приступить. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить бесплатный шаблон WP.
И немного подкоректировать. Оставляйте заявки кто сейчас, готов поработать.
Сразу стоимость и с срок.
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