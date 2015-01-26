Поправить ошибки сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки190 просмотров
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На сайте есть проблема. В разделе полезные статьи:

http://seduce-her-tonight.ru/poleznyie-stati/

Внизу страницы, где список (1, 2, 3...) если нажимаешь следующая статья, то вылазит ошибка 404:

http://seduce-her-tonight.ru/poleznyie-stati/page/2/

Необходимо настроить, чтобы корректно открывалась страница со след. статьями.

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WordPress
9 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$10
1 день
быстро выполнил задание. претензий к работе нет.
Остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Четкая постановка задачи и оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!
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