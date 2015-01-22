Сверстать и настроить drupal 7

На сайте есть проблема. В разделе полезные статьи: http://seduce-her-tonight.ru/poleznyie-stati/ Внизу страницы, где список (1, 2, 3...) если нажимаешь следующая статья, то вылазит ошибка 404: http://seduce-her-tonight.ru/poleznyie-stati/page/2/ Необходимо настроить, чтобы корректно открывалась страница со след. статьями. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Ваш скайп
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Добрый вечер.
Установлен drupal 7
Что нужно сделать:
1. Привести внешний вид к http://2people.ru/ практически один в один
Но Левый блок будет немного короче и он будет закреплен... скролится только правая часть...
Здесь не будет архива и в левом блоке будет строка поиска
2. в правой части есть блоки со статьями... нужно сделать так же... но у нас еще в этих блоках должно показываться (Голоса за статью, Кол-во комментов, Кол-во просмотров)
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