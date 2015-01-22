Сверстать и настроить drupal 7

Добрый вечер.

Установлен drupal 7

Что нужно сделать:

1. Привести внешний вид к http://2people.ru/ практически один в один

Но Левый блок будет немного короче и он будет закреплен... скролится только правая часть...

Здесь не будет архива и в левом блоке будет строка поиска

2. в правой части есть блоки со статьями... нужно сделать так же... но у нас еще в этих блоках должно показываться (Голоса за статью, Кол-во комментов, Кол-во просмотров)