Чистка сайта от вируса

Коллеги, приветствую.

Имеется интернет-магазин на Opencart

Лег из-за попадания туда странного кода.

Задача вычистить сайт от вирусов и закрыть заплатками.

Проверить по возможности еще один, который могло зацепить (сайт на самописке, но часть модулей одной разработки судя по всему)

Сейчас идет ошибка такого вида:

@Notice: Undefined variable: r57a177e_0 in /***/catalog/language/russian/common/footer.php on line 22Notice: Undefined index: p in /***/catalog/language/russian/common/footer.php on line 22@

В заявки пожалуйста сроки работ и цену _в рублях_

В ЛС только уточняющие вопросы, стучаться туда и в скайп с сообщениями вида "выполню вашу работу" категорически не советую.

Спасибо!