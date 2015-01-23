Чистка сайта от вируса

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок124 просмотра
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Коллеги, приветствую.

Имеется интернет-магазин на Opencart

Лег из-за попадания туда странного кода.

Задача вычистить сайт от вирусов и закрыть заплатками.

Проверить по возможности еще один, который могло зацепить (сайт на самописке, но часть модулей одной разработки судя по всему)

Сейчас идет ошибка такого вида:

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В заявки пожалуйста сроки работ и цену _в рублях_

В ЛС только уточняющие вопросы, стучаться туда и в скайп с сообщениями вида "выполню вашу работу" категорически не советую.

Спасибо!

9 лет назад
iShit
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$15
1 день
С Сергеем работаю постоянно, и в этот раз было сделано моментально и идеально с его стороны. Рекомендую как специалиста высокого класса!
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