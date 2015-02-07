Оформить категорию Статьи

$5
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка103 просмотра
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Нужно оформить категорию статьи для jomla k2

http://rtech.com.ua/stati

пример как должно выводиться

http://www.accbud.ua/house/inzhenernye-seti/otoplenie

9 лет назад
lokrus
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
locker10
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Доволен сотрудничеством. Всё сделано быстро и хорошо.
Сотрудничество прошло нормально. Задача ясна, оплата вовремя.