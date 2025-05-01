Joomla 1.5.25 - вывод блока adsense вверху статьи

CMS Joomla 1.5.25. Большая часть материалов (статей) сделана через компонент К2. Adsense выводится до начала материала через mod custom (произвольный HTML код). Хоть там и есть настройка, где показывать - где нет, она не работает.

Нужно поставить какой то модуль или настроить, чтобы я мог выбирать в какой статье показывать блок ADSENSE, где нет. Вплоть до категорий и материалов К2

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