Добрый день! Требуется человек для привязки CMS к действующему сайту. Рассматриваем варианты Wordpress, Joomla, Django, ModX. Более детально расскажу откликнувшимся.
Joomla 1.5.25 - вывод блока adsense вверху статьи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS Joomla 1.5.25. Большая часть материалов (статей) сделана через компонент К2. Adsense выводится до начала материала через mod custom (произвольный HTML код). Хоть там и есть настройка, где показывать - где нет, она не работает.
Нужно поставить какой то модуль или настроить, чтобы я мог выбирать в какой статье показывать блок ADSENSE, где нет. Вплоть до категорий и материалов К2
От вас цена и сроки
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