Настройка ЧПУ и генерации метатегов на Опенкарте

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок119 просмотров
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Необходима настройка ЧПУ и генерации метатегов на Опенкарте.

Version 1.5.4.1

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9 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад