Написать ТЗ по битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать ТЗ битрикс. Бюджет 1000 рублей. Срок до утра.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)