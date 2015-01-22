Сайт-визитка на WP и шаблоне

Системы управления (CMS)Закрыт19 заявок194 просмотра
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Необходимо сделать сайт-визитку на ВордПресс и шаблонном дизайне, шаблон нужно подобрать самостоятельно, необязательно адаптивный.

Сайт такой: ubitkov.net

Домен, хостинг, контент - наше. От вас подбор и настройка похожего шаблона. На хостинге автоматическая установка WordPress есть. Важно просто подобрать нормальный шаблон, корректно его установить и наполнить предоставленными материалами.

P.S.: Сразу указывайте приблизительную цену и сроки.

9 лет назад
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад