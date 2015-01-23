Joomla передалать из nuke в joomla

Есть сайт-каталог. Необходимо сделать импорт данных из CSV файла. Сайт на drupal commerce. В идеале по срокам - сделать завтра. Оставляйте контакты, все расскажу подробней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать сайт из nuke в joomla желательно сохранить базу новостей и пользователей. Сайт dzerghinsk.com
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
ТЗ во вложении. Читайте его внимательно – потом пишите! Сроки: 3-4 дняСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать ТЗ битрикс. Бюджет 1000 рублей. Срок до утра.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт-визитку на ВордПресс и шаблонном дизайне, шаблон нужно подобрать самостоятельно, необязательно адаптивный. Сайт такой: ubitkov.net Домен, хостинг, контент - наше. От вас подбор и настройка похожего шаблона. На хостинге автоматическая установка WordPress есть. Важно просто ...Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима настройка ЧПУ и генерации метатегов на Опенкарте. Version 1.5.4.1 Указывайте цены и сроки.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно оформить категорию статьи для jomla k2 http://rtech.com.ua/stati пример как должно выводиться http://www.accbud.ua/house/inzhenernye-seti/otoplenieСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго дня! Необходимо натянуть готовую верстку на NetCat. ТЗ по почтеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовые макеты сайта.Нужно их сверстать и натянуть на движок CMS Diafan. Жду предложения по ценам и срокам.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
CMS Joomla 1.5.25. Большая часть материалов (статей) сделана через компонент К2. Adsense выводится до начала материала через mod custom (произвольный HTML код). Хоть там и есть настройка, где показывать - где нет, она не работает. Нужно ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
ekotravy.ru - необходимо внести ряд правок: подправить карту сайта, сделать редирект нескольких страниц, добавить 404, сменить баннер, закрыть страничку в robots и прочееСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад