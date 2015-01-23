Joomla передалать из nuke в joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок162 просмотра
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Необходимо переделать сайт из nuke в joomla желательно сохранить базу новостей и пользователей. Сайт dzerghinsk.com

Joomla
9 лет назад
Maxred00
Максим 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$200
3 дня
ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!! Александр взялся за заказ и попросил 100$ предоплату. Я ему перевел деньги через вэбмани. Обещал выполнить заказ за 2 дня!!!!!. В течении месяца он много извинялся мол он переезжает и все такое. Второй месяц он обещал что вот вот покажет работу и если нет то вернет деньги с лихвой. На третий месяц я потребовал деньги вернуть. Фрилансер исчез и не выходит на связь! Будьте бдительны - МОШЕННИК!
Отличный заказчик. Были некие проблемы, решили совместным путем. Претензий друг к другу не имеем. Спасибо за заказ.