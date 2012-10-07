Atllantis

Сергей Atllantis

 
32 годаБеларусь/Барановичи
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mvk09
Антон 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$12
10 баллов
9 лет назад
Проблема с wysiwyg-редактором на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
osbride
Ксения 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Внести правки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
f3243
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать 2 функции (PHP, MySQL)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
swenter
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Подправить Javascript календарь
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sl500
Денис 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Небольшая корректировка кода
Всё отлично (Оперативные правки по PHP и Ajax-коду).