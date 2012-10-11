asurosto

Антон asurosto

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

[email protected]

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Просьба указывать стоимость работ и ссылки на Ваше портфолио, также указывайте ссылку на проект.

  • Арбитраж

    Нужна консультация/помощь в двух словах: в течение 1-2х дней нужно напитаь ответ в Арбитражный суд, опираясь на законодательную базу РФ тематика: создание сайта Жду от Вас примерных цен и сроков. Важно! жду от Вас в личную переписку номера моб. ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение

    Есть несколько проектов, которые продвигали-ют, но в планах сменить компанию/человека, вот несколько запросов для примера: - жкх в москве - промышленный контролер - апитерапия названи проектов пока не сообщаю, но мне нужно от Вас услышать цену по продвижению по ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо продвижение нескольких проектов

    Есть несколько проектов, которые продвигали-ют, но в планах сменить компанию/человека, вот несколько запросов для примера: - жкх в москве - промышленный контролер - апитерапия названи проектов пока не сообщаю, но мне нужно от Вас услышать цену по продвижению по ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка + JS

    Периодически появляются задачи по верстке с применением js (jquery) на уровне вставки типовых решений (слайдеры, работа с окнами и пр.). Просьба написать Ваши расценки для верстки сайта визитки из 2-х страниц (главная и внутренняя) и дать ...

    JavascriptВерстка сайтаjQueryСайт-визитка
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработчик Битрикс

    Требуется удаленный разработчик битрикс. Требования: 1) Понимание структуру 2) знание азов верстки (верстать не нужно будет, но понимание нужно) 3) ориентированность на долгосрочное сотрудничество -- Будет оплачиваемое тестовое задание, примерно на 3-5ч. PS Нужен разработчик, а не менеджер или студия. Т.е. будет только ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Художественный рерайт

    Необходимо переписать статью (для людей), жду Ваших предложений. Большая просьба дать ссылку на аналогичные работы (не на портфолио, а именно на работы). если у Вас есть вип аккаунт на free-lance к бюджету + 10% Информация при личном общение, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
virtuose
Лина 
41 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Художественный рерайт
Антон добросовестный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата! Спасибо.
Спасибо
Ответный отзыв
BarnyBroken
Алексей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Верстка + JS
Очень было приятно сотрудничать. Хороший клиент, рекомендую. С Уважением, Алексей.
Алексей, большое Вам спасибо за Ваш опыт и профессионализм. с Вами очень приятно работать, спасибо за верстку
Ответный отзыв