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- Юридические услуги2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть несколько проектов, которые продвигали-ют, но в планах сменить компанию/человека, вот несколько запросов для примера: - жкх в москве - промышленный контролер - апитерапия названи проектов пока не сообщаю, но мне нужно от Вас услышать цену по продвижению по ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько проектов, которые продвигали-ют, но в планах сменить компанию/человека, вот несколько запросов для примера: - жкх в москве - промышленный контролер - апитерапия названи проектов пока не сообщаю, но мне нужно от Вас услышать цену по продвижению по ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо понимание как заставить работать ie с html 5 Бюджет обсуждаемый, возможна почасовая оплата.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Периодически появляются задачи по верстке с применением js (jquery) на уровне вставки типовых решений (слайдеры, работа с окнами и пр.). Просьба написать Ваши расценки для верстки сайта визитки из 2-х страниц (главная и внутренняя) и дать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть серия фотографий, необходимо "из них" сделать статью. Прошу указывать стоимость за 1К символов + очень прошу прикрепляете примеры работы.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется удаленный разработчик битрикс. Требования: 1) Понимание структуру 2) знание азов верстки (верстать не нужно будет, но понимание нужно) 3) ориентированность на долгосрочное сотрудничество -- Будет оплачиваемое тестовое задание, примерно на 3-5ч. PS Нужен разработчик, а не менеджер или студия. Т.е. будет только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо переписать статью (для людей), жду Ваших предложений. Большая просьба дать ссылку на аналогичные работы (не на портфолио, а именно на работы). если у Вас есть вип аккаунт на free-lance к бюджету + 10% Информация при личном общение, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад