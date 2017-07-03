Доработка модуля аренды помещений на сайте на Drupal

Веб-программированиеЗавершен1 заявка153 просмотра
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Приветствую уважаемых фрилансеров! 

1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent 

Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и внести правки в интерфейс аренды в админке. 

2. Нужно чуть-чуть поправить вывод слайдера на главной, там перестал меняться текст. 

3. Владелец сайта говорит, что модуль аренды стал медленно грузиться.

Может быть, сделать профилактику какую-то. Обсудим, в общем.

С надеждой на сотрудничество, Денис Тарасов

Drupal
6 лет назад
denistarasov
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
6 лет назад
$50
2 дня
Вышло чуть дольше, чем рассчитывали, но в целом впечатления самые положительные. Задачи решены, с коммуникацией проблем также никаких. Буду работать с Романом дальше и рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично
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