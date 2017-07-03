Имеется сайт: aspan-media.kz. Сделан на platformalp.ru Перенести сайт на WYSIWYG Web Builder 12 с адаптацией под различные устройства.
Доработка модуля аренды помещений на сайте на Drupal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую уважаемых фрилансеров!
1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent
Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и внести правки в интерфейс аренды в админке.
2. Нужно чуть-чуть поправить вывод слайдера на главной, там перестал меняться текст.
3. Владелец сайта говорит, что модуль аренды стал медленно грузиться.
Может быть, сделать профилактику какую-то. Обсудим, в общем.
С надеждой на сотрудничество, Денис Тарасов
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