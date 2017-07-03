Доработка модуля аренды помещений на сайте на Drupal

Приветствую уважаемых фрилансеров!

1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent

Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и внести правки в интерфейс аренды в админке.

2. Нужно чуть-чуть поправить вывод слайдера на главной, там перестал меняться текст.

3. Владелец сайта говорит, что модуль аренды стал медленно грузиться.

Может быть, сделать профилактику какую-то. Обсудим, в общем.

С надеждой на сотрудничество, Денис Тарасов