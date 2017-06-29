Парсер с myscore.ru

Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит расчет. Нужно - Автоматизировать этот процессСуть задания:

1. Сайт http://www.myscore.ru/ футбольная статистика по командам, вкладка H2H- ВСЕ

2. С помощью галочки на сайте парсер заходит на нужный матч и копирует итоги 15 последних матчей первой и второй команды (см. рис)

2. Вставляет итоги 15 посл. матчей одной команды в лист1 и второй команды- в лист 2

парсер не должен генерировать никаких документов.

Итак, Есть таблица ексель с кучей формул, туда должны попасть данные матчей с сайта майскоре.

Работа программы в ручном режиме:

https://youtu.be/YLDVrGKknr4