Парсер с myscore.ru

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1538 просмотров
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Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит расчет. Нужно - Автоматизировать этот процессСуть задания: 

1. Сайт http://www.myscore.ru/ футбольная статистика по командам, вкладка H2H- ВСЕ

2. С помощью галочки на сайте парсер заходит на нужный матч и копирует итоги 15 последних матчей первой и второй команды (см. рис)

2. Вставляет итоги 15 посл. матчей одной команды в лист1 и второй команды- в лист 2

парсер не должен генерировать никаких документов.

Итак, Есть таблица ексель с кучей формул, туда должны попасть данные матчей с сайта майскоре.

Работа программы в ручном режиме:

https://youtu.be/YLDVrGKknr4

6 лет назад
sd5555
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vitaliy_1981
Виталий 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Программист-профессионал! Моя задача оказалась не под силу многим фрилансерам. Виталий справился с отличием! Парсер работает быстрее, чем есть похожие в интернете. Виталий подсказал, каким путем лучше решить задачу, чтобы все работало быстро, четко, надежно и правильно. Цену на это задание- не ''загнул'', как любят делать многие. Задание выполнено в кратчайшие сроки (хотя оно совсем непростое), за три дня всё сделал! Парсер не работает коряво, как у многих программистов. Работает все чётко! Спасибо за этот труд!
Добросовестный и надежный заказчик. Постановка задачи довольно ясная, имелось ТЗ. Заказчик всегда был на связи и оперативно отвечал на все вопросы. Оплата прошла в полном объеме и даже немного больше. Работать было весьма приятно, и поэтому рекомендую к сотрудничеству!
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