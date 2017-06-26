Программирование сайта под ключ

Есть несколько купленных плагинов, не хватает усидчивости все собрать в рабочую машину, нужно настроить логику работы: Логика: 1. Человек заходит по рекламе или рефссылке на посадочную страницу с 3 пакетами для оплаты (1.000, 3.000, 10.000 рублей) 2. При ...