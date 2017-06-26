Yii2

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок149 просмотров
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Нужно доработать сайт , доска объявлений , недвижимость . 

1.  в списке объявлений вывести 20 объявлений http://stroyki.pro/yaroslavl/novostroyki

2.  Вход в личный кабинет ( Invalid Parameter – yiibaseInvalidParamException) 

3. вывести на карту  похожие объекты  

4.привязать к одному городу другой домен.  

5. сортировка  

6.7.8.9  скажу потом.

 Оплата по факту , поэтапно за каждое задание . 

6 лет назад
olenev
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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