Развернуть сайт на WordPress

Вкратце. Нужно поставить wordpress на хостинге (hoster.ru), применить тему, модули и прочее как на zebraaudio.ru, применить тему и перенести содержимое с того же сайта. Т.е. нужно как бы заново собрать этот сайт по большей части из уже готовых компонентов. К zebraaudio.ru есть полный доступ. Ниже объясню зачем это.

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Есть сайт на WordPress - zebraaudio.ru. Он подвергся взлому, там разбросаны вредоносные файлы по разным папкам, которые полностью вычистить не представляется возможным. Поэтому хотим поставить тот же сайт заново на чистый wordpress, т.е. все (тема, функционал, страницы и прочий контент) должны быть как сейчас. Но без полного копирования с предыдущего сайта чтобы быть уверенным, что никакую гадость за собой не перетащили.