Развернуть сайт на WordPress

Веб-программированиеЗавершен9 заявок188 просмотров
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Вкратце. Нужно поставить wordpress на хостинге (hoster.ru), применить тему, модули и прочее как на zebraaudio.ru, применить тему и перенести содержимое с того же сайта. Т.е. нужно как бы заново собрать этот сайт по большей части из уже готовых компонентов. К zebraaudio.ru есть полный доступ. Ниже объясню зачем это.

Подробнее.

Есть сайт на WordPress - zebraaudio.ru. Он подвергся взлому, там разбросаны вредоносные файлы по разным папкам, которые полностью вычистить не представляется возможным. Поэтому хотим поставить тот же сайт заново на чистый wordpress, т.е. все (тема, функционал, страницы и прочий контент) должны быть как сейчас. Но без полного копирования с предыдущего сайта чтобы быть уверенным, что никакую гадость за собой не перетащили.

  • Развернуть wordpress на хостинге (hoster.ru).
  • Перенести тему с текущей версии zebraaudio.ru, предварительно убедившись, что внутри папки темы и внутри файлов нет вредоносных инклюдов.
  • Перенести содержимое страниц с текущей версии zebraaudio.ru, предварительно убедившись, что внутри страниц нет вредоносных инклюдов.
  • Функционал должен быть как сейчас у zebraaudio.ru. В первую очередь имеется в виду отправка формы, разные всплывающие окна и просмотр фотографий.
Важен ответственный и скурпулезный подход!
WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$98
1 день
Андрей провел чистку наших сайтов от вируса. До того пытались сами почистить - вирус возвращался. Андрей сделал все на отлично и даже дал гарантию. При этом хочу отметить, что за время моей работы на Веблансере, Андрей самый клиентоориентированный и коммуникабельный фрилансер. Очень вежлив, всегда на связи, предлагает разные варианты, стараясь сэкономить деньги заказчика! Очень жаль, что Андрей только на чистке от вирусов специализируется. С удовольствием сотрудничал бы и в других областях.
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
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