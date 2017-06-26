Админ панель для VPN сервиса

$50
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Нужна простая админ панель для VPN сервиса. Функционал:

Сервера на Open VPN, с созданием подписанного сертификата для каждого клиента. Два уровня доступа: администратор, клиент.

1. Администратору доступны все функции, ниже перечислю;

2. Клиенту доступно скачивание его конфигов и время, до когда оплачен его доступ к VPN.

Функции администратора:

1. Создание аккаунта для клиента, с указанием его логина и emaila, после чего пользователь получит сообщение на почту о созданном для него аккаунте.

2. Возможность ручной активации  клиента, до определенного срока, или дезактивации, бессрочно, так же полное удаление аккаунта.

3. Оплата будет происходить только через webmoney. Нужно считать с R или U кошелька сумму, для примера: клиент с логином client22 закинул на R кошелек сумму в 200 рублей с комментарием "оплата vpn от client22". Месяц vpn доступа стоит 50 рублей, т.е. время которое он оплатил 4 месяца. Я не уверен что для этой функции нужно подключать merchant.

4. Нужна возможность подключения серверов кол-ва серверов т.е. лучше всего bash скрипт, который нужно воспроизвести на сервере для установки всего нужного по, после чего в админ панеле можно поключить этот сервер. Для каждого клиента, будет доступен всего один сервер, т.е. один конфиг.

5. Для каждого сервера нужна возможность установки ограничения на кол-во клиентов. Как я написал ранее, для каждого клиента доступен один конфиг, т.е. когда создается аккаунт клиента, скрипт должен проверять заполненность серверов, например: если "сервер1", полностью заполнен, то клиентский конфиг будет создаваться на "сервер2" и этот клиент будет получать доступ к VPN через этот сервер и т.д. если "сервер2" заполнен, то конфиг создаться на "сервер3". Если максимальное кол-во пользователей на "сервер1" изменится, скажем с 30 до 40 то скрипт, новых клиентов, будет запихивать туда по достижению максимального числа. 

6 лет назад
lSanDl
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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