Настроить Парсер контента от Сотбит для сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка218 просмотров
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Требуется настроить парсер marketplace.1c-bitrix.ru/...  

по каталогам сайтов: 

www.posterprom.ru/ 

www.21vek-svet.ru/ 

срок исполнения 30.06.2017

6 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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