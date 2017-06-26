Доделать скрипт построения 3D-графика

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Есть вот такая штука: http://ugexpert.23test.ru/ver2/view.html?data=uploads/1_data.json&name=uploads/1.xls&graph=uploads/1_graph.json

Нужно доделать:

  • в графике подписи осей
  • кнопка перестроить график, в зависимости от данных в табличке справа от графика: туда можно вписывать другие значения, надо к ней добавить кнопку "Перестроить" - и в соответствии с новыми значениями участки графика должны перекрашиваться.
  • вывод графика на печать, в том положении, в котором его оставил пользователь (покрутил)
6 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
22 дня назад