Скрипт для депозита на coinbase

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Нужно написать на php скрпит для депозита на coinbase на базе этой библиотеки

https://github.com/coinbase/coinbase-php/

6 лет назад
fomin90
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад