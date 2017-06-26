Немного правок в ряде сайтов

Нужно написать на php скрпит для депозита на coinbase на базе этой библиотеки https://github.com/coinbase/coinbase-php/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно скопировать несколько сайтов и на том же хостинге разместить их с другими контактами и картой
Нужно срочно!
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