Сайт на WP, установлена авторизация через One All Social Login. Был утерян доступ к старому аккаунту, завели новый - нужно сделать и настроить авторизацию через Fb, Vk, Ok, Twitter. Жду предложения с ценой и сроками.
Ищем программиста – интеграция всплывающей формы с amoCRM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт – zavodpso.ru
Нужно интегрировать всплывающую форму на сайте с amoCRM, чтобы все поля попадали в виде сделки туда.
Рассматриваем только тех, кто ранее уже настраивал интеграцию с данной crm. В отклике пришлите ссылки на данные виды работ.
Отвечу всем. Жду Ваших откликов и примеров работ.
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