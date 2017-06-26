Ищем программиста – интеграция всплывающей формы с amoCRM

Есть сайт – zavodpso.ru

Нужно интегрировать всплывающую форму на сайте с amoCRM, чтобы все поля попадали в виде сделки туда.

Рассматриваем только тех, кто ранее уже настраивал интеграцию с данной crm. В отклике пришлите ссылки на данные виды работ.

Отвечу всем. Жду Ваших откликов и примеров работ.