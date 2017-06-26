Разработчик ReactJS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Нужен разработчик ReactJS

Требуется программист для разработки проекта с нуля.

Опыт работы с ReactJS от 1 года.

  • Знание HTML5/CSS3, JavaScript.
  • Знание React JS. Желательно понимание  Flux.
  • Опыт разработки frontend решений.
  • Понимание текущих тенденций развития web разработки.
  • Понимание особенностей верстки под мобильные устройства.
Работа удаленная.
React
6 лет назад
hrwebparadox
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад