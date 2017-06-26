Разработка API для сервиса путешествий

Есть сайт – [url=https://zavodpso.ru/]zavodpso.ru[/url] Нужно интегрировать всплывающую форму на сайте с amoCRM, чтобы все поля попадали в виде сделки туда. Рассматриваем только тех, кто ранее уже настраивал интеграцию с данной crm. В отклике пришлите ссылки на данные виды ...