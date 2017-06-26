Сделать модуль доставки на карточки товара, в точности как на данном примере

Пример yadi.sk/d/-rKAWYq-3KE4L8 это скриншот как реализовано на одном сайте . Сделать так же как на данном сайте

https://mircli.ru/AIC-XJ-256/

Ваш населенный пункт: "Вставляет в зависимости от моего IP? местоположения"

Доставка от 312 руб, 01.07.2017 (показывает самую дешевую цену и даты )

Cамовывоз от 170 руб, 01.07.17 в 13 пунктах

Обязательные перевозчики которые должны быть в списке: СДЕК, DPD, ПЭК, КИТ