2 личных кабинета на вордпресс

Сайт на WP, установлена авторизация через One All Social Login. Был утерян доступ к старому аккаунту, завели новый - нужно сделать и настроить авторизацию через Fb, Vk, Ok, Twitter. Жду предложения с ценой и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры! В поисках человека для реализации 2х личных кабинетов на сайт http://bankpl.ru/1) Клиента, в котором будут его личные данные и статус заявки 2) Сотрудников, у которых будет показано кол-во их клиентов, их данные (из первого личного кабинета) и сумма к выплате.
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